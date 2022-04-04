بيان جديد من الرافدين بخصوص السلف

2022/04/04 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن شمول فروع المصرف كافة بالتقديم على السلف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "ما تمَّ تداوله بشأن اقتصار فروع معينة للتقديم على السلف، غير صحيح".

وأضاف، أنّ "فروع المصرف كافة مشمولة بمنح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين فضلاً عن القروض العقارية وقروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة والقروض الأخرى".

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