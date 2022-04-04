إيلون ماسك يستحوذ على حصة ضخمة في تويتر ويصبح

2022/04/04 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استحوذ الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، الإثنين، على 9.25٪ من أسهم شركة "تويتر".

وقالت "تويتر" في بيان، إن ماسك "اشترى حوالي 73.4 مليون سهم في منصة التواصل الاجتماعي".

وجعل هذا الاستحواذ ماسك أكبر مساهم في الشركة، وتساوي حصته ما يقرب من أربعة أضعاف حصة مؤسس المنصة جاك دورسي البالغة 2.25٪، حسبما أشارت صحيفة "فاينانشيال تايم".

وقفزت أسهم شركة تويتر بنحو 26٪ في تعاملات ما قبل السوق، بعد الكشف عن استحواذ ماسك لأسهم في الشركة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تغريدة لماسك، قال فيها إنه يفكر "بجدية" في خلق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي تنافس تويتر بعد شعوره بأن منصة التغريد لم تعد تتيح حرية التعبير كالسابق.

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