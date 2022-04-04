ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في “الوقت الراهن”

2022/04/04 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر ،اليوم الاثنين، إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي “في الوقت الراهن” وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.

وأوضح ليندنر في لوكسمبورغ قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت الراهن، لا يمكن استبدال إمدادات الغاز الروسي” وأن قطعها “سيضرنا أكثر من روسيا”.

المصدر: AFP

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