طريقة لفتح قصة شخص على إنستغرام من دون كشفك

2022/04/04 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ عندما تفتح قصة شخص ما على “إنستغرام” فإنها تظهر صاحب الحساب الذي شاهد القصة حتى لو لم يكونوا أصدقاء، لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة دون أن يتم اكتشافك.إليك كيفية القيام بذلك بحسب موقع “ذي صن”.– افتح التطبيق، بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقًا على هاتفك.ثم […]

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