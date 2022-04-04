زيلينسكي يزور بوتشا: ما حدث هنا

2022/04/04 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء زيارته لمدينة بوتشا، يوم الاثنين، إنه "من الصعب للغاية" بالنسبة لأوكرانيا التفاوض مع روسيا في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا.

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