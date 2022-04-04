النفط تكشف عن حجم خسائر الدولة جراء الدعم لأسعار زيت الوقود

2022/04/04 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت وزارة النفط، اليوم الإثنين، عن حجم خسائر الدولة السنوية جراء الدعم الحكومي لأسعار زيت الوقود. وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية احد تشكيلات وزارة النفط، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "خسائر مالية تتكبدها موازنة الدولة تبلغ خمسة الاف مليار دينار سنويا جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقاً لأسعار النشرة العالمية، فضلاً عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم".وأضاف البيان، أن "سعر الطن الحالي من زيت الوقود (النفط الأسود) وفقاً للنشرة العالمية هو (900 الف دينار)، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الأسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للإسفلت المؤكسد بسعر (300 الف دينار) للطن الواحد، ولأصحاب معامل الطابوق بسعر (100 الف دينار) للطن الواحد".

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