2022/04/04 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن هل حقاً أن محور الصراعات القائمة بين البلدان ذات الأنظمة السياسية والاجتماعية المختلفة هو التناقض بين الديمقراطية والاستبداد، كما يسعى الغرب اليوم لتصوير تناقضه مع الصين مثلاً، أو روسيا، على الرغم من أن هذه الأخيرة بالذات، لم تعد منذ عقود دولة اشتراكية كما كانت في حقبتها السوفييتية، فهي الأخرى تدار من أولجارشية مالية تمسك بمفاصل الاقتصاد، شبيهة في الكثير من الأوجه على الأقل، مع نظيراتها في بلدا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصوصيّات الأمم - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خصوصيّات الأمم - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).