٦ابريل والمهام العاجلة لانتصار الثورة - تاج السر عثمان

2022/04/04 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ٦ أبريل والمهام العاجلة لانتصار الثورةبقلم : تاج السر عثمان أشرنا في مقالات سابقة الي عمق واتساع النهوض الجماهيري ضد الانقلاب الذي بدا يترنح تحت ضرباتهوضرورة اقصي درجات التنظيم والتحضير الجيد للا نتفاضة الشعبية الشاملة والا ضراب السياسي والعصيان المدني في مواقع العمل والسكن الدراسة، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ،وقطع الطريق أ ......





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