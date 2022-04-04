طالب يطلق النار على سيارة مدرسه في دي قار بعد معاقبته لعدم اكمال الواجب

2022/04/04 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أقدم طالب، اليوم الاثنين، على إطلاق النار على سيارة مدرسه في ذي قار بعد ان عاقبه لعدم اكمال الواجب.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "طالباً قام بإطلاق النار على سيارة مدرسه اثناء خروجه من الدوام في احدى مدارس قلعة سكر شمال ذي قار".

وأضاف ان "التلميذ اقدم على هذا الفعل بعد ان عاقبه الاستاذ لعدم اكماله واجباته الدراسية".

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