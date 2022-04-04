"تقارير الرعب".. تعليق مفوضية الأمم المتحدة على ما جرى في شوارع بوتشا

2022/04/04 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الاثنين، إن اكتشاف قتلى مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية يثير تساؤلات بشأن جرائم حرب محتملة.

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