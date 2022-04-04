هذا ما يحدث لجسم الصائم عند تناول البطاطا

2022/04/04 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ البطاطا، أو البطاطس، من أشهى الأغذية، وهي مفيدة، ولكن هذا يعتمد على طريقة تحضيرها، فما فوائدها؟ وماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولها؟ نبدأ باستعراض المحتويات الغذائية في البطاطا، وذلك بصورة تقريبية وفقا لوزارة الزراعة الأميركية (U.S.DEPARTMENT OF AGRICULTURE).ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البطاطا؟ تحتوي البطاطا على كثير من المغذيات، وهي […]

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