النفط: العراق يخسر 5 تريليونات دينار سنوياً لهذا السبب

2022/04/04 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الاثنين، عن حجم "خسائر" الدولة السنوية جراء الدعم الحكومي لأسعار زيت الوقود.

وقالت الشركة، إن "خسائر مالية تتكبدها موازنة الدولة تبلغ خمسة الاف مليار دينار سنوياً جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود (النفط الأسود) أو بيعه وفقاً لأسعار النشرة العالمية، فضلاً عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم".

وأضافت، أن "سعر الطن الحالي من زيت الوقود (النفط الأسود) وفقاً للنشرة العالمية هو (900 ألف دينار)، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الأسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للإسفلت المؤكسد بسعر (300 ألف دينار) للطن الواحد، ولأصحاب معامل الطابوق بسعر (100 الف دينار) للطن الواحد".

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