2022/04/04 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى جمع أدلة بهدف محاكمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهم "جرائم حرب" بعد المشاهد المروعة في بلدة بوتشا (شمال كييف) الأوكرانية التي اكتشف فيها مئات الجثث لمدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها

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