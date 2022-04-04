العقل.. الحكمة.. القرار

2022/04/04 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

من الفضائلِ العظيمةِ أنْ يتحلّى

الإنسانُ بمقدارٍ مُعتَدٍّ به من

العقلِ الراجحِ والحِكمةِ ليتحقّقَ له

من خلالِهما ذلك الاتزانُ المرجو له في

حياته دون أنْ يُبتلى بالنكباتِ، أو أنْ

ي

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