توازن القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2022/04/04 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال فالح صيهود

الجزء الأول: توازن السلطات

ان التوازن بين السلطات ضروري جدا ويمنح

الاستقرار للأنظمة البرلمانية لأنه

ضمانه عدم الاجحاف في التفرد باستخدام

الصلاحيات، رأينا يوم أمس ان الدكتور

ف

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