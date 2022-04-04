التوافقيَّة العراقيَّة

2022/04/04 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ابراهيم العبادي

(لن أتوافق معكم)، بهذه العبارة الصريحة

قضى زعيم التيار الصدري على الفرصة

الأخيرة للاتفاق (الشيعي - الشيعي)

لتكوين الكتلة الأكثر عددا والمضي نحو

استكمال الخطوات الدستورية لانتخاب

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