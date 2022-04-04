الاعرجي يبحث مع السفير الالماني ملف مخيم الهول الحدودي

2022/04/04 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع السفير الألماني في بغداد، ملف مخيم الهول الحدودي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، وتلقته وكالة ايرث نيوز ان “الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الألماني في بغداد، مارتن ييغر، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن […]

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