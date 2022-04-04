تبادلا الأدوار دون علمهم.. شاهد كيف خدع مذيعان المعجبين على الهواء

2022/04/04 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المذيعان الكوميديان، جيمي كيميل وجيمي فالون بخدعة طريفة، إذا قامت جماهير البرنامجين بالترحيب بالمذيع الخاطئ بعد أن تبادلا الأدوار، وفي مزحة طريفة أخرى بمناسبة كذبة أبريل، تعرض بعض المعجبين للخداع، عندما تمت دعوتهم إلى التقاط صورة مع "جيمي" ولكن لم يكن جيمي الحقيقي في كل مرة.

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