بوليتيكو: ثلاث نهايات أمام اوكرانيا بينها أن تصبح سوريا اوروبا

2022/04/04 | 18:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجل الصمود، يتعين على بوتين تجنيد المزيد من الجنود، الذين يعودون بالفعل إلى منازلهم في أكياس جثث.

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