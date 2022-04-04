الغراوي: الحلبوسي يلعب خلافاً لوزن كفته وقد ينسف حاضره ومستقبله السياسي

2022/04/04 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسية قاسم الغراوي، الاثنين، أن الحلبوسي “يلعب خلافاً لوزن كفته بالمعادلات الجديدة” وهذا له ارتدادات غير مدروسة قد تنسف حاضره السياسي ومستقبله.وقال الغراوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحلبوسي يعيش قلقاً مركباً ويواجه تحديات أولها معارضة المكون السني، والثاني رفضه من قبل العشائر السنية في أن يمثل المكون، […]

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