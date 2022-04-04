الأعرجي يؤكد رغبة العراق بحل الأزمة الروسية - الأوكرانية

2022/04/04 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، رغبة العراق بحل الأزمة الروسية - الأوكرانية.وقال بيان لمكتب الأعرجي تلقته وكالة الأنباء العراقية إنه :"استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الألماني في بغداد، مارتن ييغر".وأضاف إنه "جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".ونقل الأعرجي للسفير الألماني وفق البيان، ترحيب العراق بالهدنة الأممية في اليمن والاستفادة منها لحل الأزمة عبر جلوس جميع الفرقاء على طاولة الحوار، معربا عن رغبة العراق بحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين البلدين.

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