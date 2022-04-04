خلاف داخل رئاسة البرلمان.. الحلبوسي يصدر اعماماً والزاملي يرد عليه بكتابين (وثائق)

2022/04/04 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلافاً بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي بشأن تسمية "هيئة الرئاسة".

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في وثيقة موجهة الى أعضاء البرلمان حصلت عليها (بغداد اليوم): "استنادا الى المواد 54, 55 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية مصطلح هيئة رئاسة البرلمان ويعد ملغى ولا يتم التعامل به".

فيما يلي نص الوثائق:

من جانبه رد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي على الحلبوسي حول قانونية تسمية هيئة رئاسة البرلمان.

وقال الزاملي في وثائق صادرة عنه حصلت عليها (بغداد اليوم): "استنادا الى المادتين 48 و 53 من قانون مجلس النواب التي نصت على وجوب موافقة رئيس المجلس ونائبيه في صدور الأوامر وتوقيعهما فضلا عن مواد تنص بقيام النائب الأول بمهام الرئيس عند غيابه".

فيما يلي نص الوثائق:

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