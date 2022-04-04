2022/04/04 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا عاجلًا لمناقشة اتخاذ عقوبات جديدة ضد موسكو، بعد اكتشاف المئات من الجثث لمدنيين أوكران، تم العثور على بعضها وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وثقوب الرصاص في الركبتين وفي مؤخرة العنق في بوتشا، بالقرب من كييف.و يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 أبريل في لوكسمبورج فى قمة أوروبية استثنائية […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة عقوبات جديدة ضد موسكو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة عقوبات جديدة ضد موسكو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة عقوبات جديدة ضد موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).