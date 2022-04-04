2022/04/04 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع النفي الروسي، تستمر وكالات الأنباء في نشر اللقطات المصورة التي توثق الفظائع المتهم بارتكابها الجيش الروسي في مدينة بوتشا الأوكرانية وسط تصاعد الغضب الدولي والإدانات المقرونة بتعهدات باتخاذ خطوات عقابية إزاء موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مشاهد من فيلم رعب" في بوتشا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مشاهد من فيلم رعب" في بوتشا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).