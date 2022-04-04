2022/04/04 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة العمل تطلق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر نيسان » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 19:18

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