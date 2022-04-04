الكاظمي من مقر الفرقة 17: القائد العام والقادة الميدانيين والضبّاط والمراتب كلهم في “خندق” واحد

2022/04/04 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مقر الفرقة السابعة عشرة البطلة من الجيش العراقي جنوب بغداد، وشارك عدداً من مقاتليها مائدة الإفطار من صيام أيام شهر رمضان المبارك.وتفقّد الكاظمي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، وتلقته وكالة ايرث نيوز، “مقر الفرقة وضبّاطها ومقاتليها الأبطال، واطلع على مستوى جهوزيتهم […]

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