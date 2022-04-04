2022/04/04 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، إطلاق دفعة شهر نيسان الجاري من رواتب الاعانة الاجتماعية.وذكر الوزير في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “سيتم التوزيع لأكثر من مليون و(400) ألف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ يصل الى أكثر من (296) مليار دينار”، داعيا […]

ظهرت المقالة العمل تعلن إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لنيسان الجاري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لنيسان الجاري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لنيسان الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).