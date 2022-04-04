الكاظمي يتفقّد مقر الفرقة 17 للجيش العراقي ويشارك مقاتليها مائدة الإفطار

2022/04/04 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تفقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مقر الفرقة 17 للجيش العراقي فيما شارك مقاتليها مائدة الإفطار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار مقر الفرقة السابعة عشرة البطلة من الجيش العراقي جنوب بغداد، وشارك عدداً من مقاتليها مائدة الإفطار من صيام أيام شهر رمضان المبارك".

وتفقّد الكاظمي "مقر الفرقة وضبّاطها ومقاتليها الأبطال، واطلع على مستوى جهوزيتهم واستعداداتهم لأداء الواجب، ومفردات الضبط العسكري والالتزام بها".

وهنّأ الكاظمي "المقاتلين الأبطال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، مؤكداً أن "القائد العام والقادة الميدانيين والضبّاط والمراتب كلهم في خندق واحد، هو خندق الواجب، والانتماء للوطن، والدفاع عنه، والتضحية في سبيله".

واستمع القائد العام للقوات المسلّحة إلى "أهم طلبات أبنائه المقاتلين واحتياجاتهم الشخصية والإدارية، ونسّب بإجراء اللازم وفق ما عرض أمامه".

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