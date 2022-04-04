2022/04/04 | 19:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يعلن استحداث أقسام علمية جديدة في الجامعات الأهلية وتعليق بعض الاختصاصات غير المناسبة لسوق العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/04 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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