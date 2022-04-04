الحاضنة الزجاجية - سعود سالم

2022/04/04 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٣٨ - الحاضنة الزجاجية وسوء النيةإن ما سميناه "العادات الإجتماعية"، هو في حقيقة الأمر نظام شامل معقد يشمل العديد من المفاهيم والقيم المتناقضة.



العادات هي أعراف تتوارثها الأجيال لتصبح جزءاً من عقيدة المجتمع، مثل تحريم أكل الموز في تجرية القرود الخمسة المذكورة سابقا، وتستمر ما دامت تتعلّق بالمعتقدات المتفق عليها ضمنيا على أنّ ......





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