راموس يتجاهل الرد على صافرات الاستهجان في “حديقة الأمراء”

2022/04/04 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تجاهل النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 36 عاما، الرد على الجمهور الباريسي عقب مواجهة لوريان أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.وشارك راموس بديلا لزميله ماركينيوس، بعد مرور 72 دقيقة من عمر اللقاء، واستقبلت جماهير سان جيرمان المتواجدة على مدرجات “حديقة الأمراء” اللاعب الإسباني الذي […]

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