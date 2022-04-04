العلماء يكتشفون مفاجآت مذهلة عن سرعة الصوت فوق سطح المريخ

2022/04/04 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فحص العلماء سرعة الصوت على سطح كوكب المريخ، مستخدمين معدات على متن مركبة المثابرة لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر ، والذي يختلف كثيرًا عن الغلاف الجوي للأرض.وقد يكون لما اكتشفه العلماء بعض العواقب الغريبة للتواصل بين المريخ في المستقبل، فقد تشير النتائج إلى أن محاولة التحدث في الغلاف الجوي للمريخ قد تنتج […]

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