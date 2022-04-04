جولة رمضانية للكاظمي في أسواق المحمودية (صور)

2022/04/04 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، جولة في أسواق قضاء المحمودية، وألتقى بعدد من المواطنين.

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