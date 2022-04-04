إطلاق رواتب لمليون و400 ألف أسرة في العراق

2022/04/04 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل، الاثنين، إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر نيسان.

وقال وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار محمد في بيان، إنه "تم اطلاق دفعة شهر نيسان الجاري من رواتب الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و(400) ألف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ يصل الى أكثر من (296) مليار دينار".

ودعا الاسر الى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم الرواتب".

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