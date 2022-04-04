برلين تضع يدها على شركة تابعة لـ(غاز بروم) الروسية

2022/04/04 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اتخذت السلطات الألمانية قراراً بوضع يدها على شركة "غازبروم جرمانيا" (شركة ألمانية تابعة لـ"غازبروم" الروسية)، ونقلها إلى وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، بأن نقل الوصاية على شركة "غازبروم جرمانيا" يهدف إلى "تأمين إمدادات الطاقة".

وأعربت وزارة الاقتصاد الألمانية عن أملها في تنفيذ عقود الغاز مع روسيا بعد نقل شركة GAZPROM GERMANIA إلى وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

والخطوة الألمانية تأتي بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" أنها أوقفت مشاركتها في شركة "غازبروم جرمانيا" وجميع أصولها، بما في ذلك شركة "غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة" (GM&T).

وفي وقت سابق أفادت تقرير إعلامية بأن سلطات بريطانيا قد تقوم بتأميم شركة تابعة لـ"غازبروم" والحديث يدور عن شركة "غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة" (GM&T).

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