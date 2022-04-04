حاكم مصرف لبنان ينفي اعلان الافلاس

2022/04/04 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الاطار.

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