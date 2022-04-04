الدفاع تحذر من المساس بالمؤسسة العسكرية

2022/04/04 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حذرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، من المساس بالمؤسسة العسكرية، فيما اشارت الى ان أبوابها مفتوحة لكل مواطن قام بتشخيص حالة فساد.

يتبع..

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