رأي قانوني حول جدل رئاسة البرلمان

2022/04/04 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني امير الدعمي اليوم الاثنين، ان الدستور العراقي في مواده 54 و 55 نص على ان مجلس النواب يتكون من رئيس للمجلس ونائبين له.وقال الدعمي لوكالة “ايرث نيوز” انه “بالرجوع الى الدستور العراقي في المواد ٥٤ و ٥٥ نص على ان مجلس النواب يتكون من رئيس للمجلس يتم انتخابه […]

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