2022/04/04 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يشرف على عملية فحص جرحى إحتجاجات ذي قار ذي قار – الزمان اشرف محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي شخصيا على عمليات فحص جرحى الاحتجاجات في الناصرية على يد لجنة من وزارة الصحة ، كان قد اصطحبها بنفسه من بغداد الى الناصرية .ووجه الغزي باجراء الفحص ومقابلة الجرحى في مكتبه حيث تم […]

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