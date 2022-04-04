2022/04/04 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبايش: المناخ الأخضر يضم 50 ألف جاموسة إسعاف الجواميس يذلّل المسافات أمام مربيها في الأهوار { الجبايش (أ ف ب) – قد يبدو كقارب أبيض بسيط يجول مياه أهوار الجبايش ، لكنه في الواقع إسعاف مخصص لعلاج حيوان الجاموس الذي يعتمد عليه سكان هذه المنطقة بشكل كبير ويشكّل عصبها الحيوي.يبدأ المركب الصغير رحلته من مركز […]

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