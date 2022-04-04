2022/04/04 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لابد من تصحيح المسار – حسين الصدر -1- هناك بعض الحكايات التي تسربت الى بعض المصادر الأدبية تنطوي على دلالات مهمة، وتسليط الأضواء عليها لا يخلو من فوائد جمة .-2- ومن تلك الحكايات حكايةٌ أوردها الزمخشري في ربيع الابرار ج1 ص107 جاء فيها : انّ عشرة فتيان اجتمعوا في بغداد على اللهو وبعثوا أَحَدَهُم […]

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