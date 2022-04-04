الكاظمي يشارك الفرقة 17 لـ الجيش العراقي مائدة الإفطار

2022/04/04 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على ضرورة ان يكون جميع منتسبي القوات المسلحة في خندق الانتماء للوطن والتضحية في سبيله.

جاء ذلك خلال تفقده مقر الفرقة السابعة عشرة من الجيش جنوب بغداد، وشارك عدداً من مقاتليها مائدة الإفطار، كما اطلع على مستوى جهوزيتهم واستعداداتهم لأداء الواجب.



وقال القائد العام للقوات المسلحة ان الجيش سيبقى ملتزما بشعار العراق أولاً.



وان العراق سيعود إلى مكانته التي يستحقها، وعهده المعروف بالقوة والحضور الإنساني والعالمي.

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