2022/04/04 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم بحيازة كمية من المخدرات في بغداد

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