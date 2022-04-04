الإطار التنسيقي يحدد هدفه من الحكومة المقبلة ويتحدث عن حقيقة ذهابه الى المعارضة

2022/04/04 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت عضو تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، اسباب عدم ذهاب الإطار الى المعارضة.

وقالت السلطاني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "المناصب الحكومية بعيدة عن أهداف الإطار التنسيقي ولكن الإطار لا يمثل نفسه سياسيًا فقط بل يمثل استحقاقات جمهوره الذي يتجاوز المليونين ونصف وبالتالي يتحتم على اعضاء الإطار الدفاع عن استحقاقات هذا الجمهور الكبير وتمثيله باحسن صورة".

واضافت، ان "جمهور الإطار بلغ أكثر من النصف من اجمالي جمهور القوى السياسية المشاركين في الانتخابات".

وتابعت السلطاني، ان "هدف الإطار هو تشكيل حكومة قوية قادرة على خدمة ابناء الشعب العراقي والنهوض بالواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي المتدهور".

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