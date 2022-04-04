2022/04/04 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الألمانية، طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب على أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه سيطرتها على الفرع الألماني لشركة غازبروم الروسية، حماية لقطاع الطاقة من قرارات تعسفية قد تصدر عن الكرملين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس.. وتحمي نفسها بقرار "غازبروم" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس.. وتحمي نفسها بقرار "غازبروم" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).