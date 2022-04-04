“الأنيق” يستعيد أهم أسلحته قبل مواجهة نفط البصرة

2022/04/04 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل فريق الطلبة، استعداداته لمواجهة نفط البصرة في الدوري الممتاز بكرة القدم.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي أحمد الحكيم لـ”ايرث نيوز” إن “فريق الطلبة وصل البصرة مساء اليوم وخاض وحدته التدريبية الاخيرة استعداداً لمواجهة نفط البصرة”.وبين أن “نادي الطلبة استعاد أبرز أسلحته وجميع لاعبيه من المنتخب الوطني والاولمبي وهم وكاع رمضان ودلوفان […]

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