حاكم مصرف لبنان ينفي

2022/04/04 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، أن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، نافيا ما يتم تداوله حول إفلاس البنك.

وقال سلامة في تصريح صحفي، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح"، مشيرا الى أنه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وأثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال، إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت".

ولم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الاطار.

وتناقلت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية جملة نطق بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مقابلة تلفزيونية محلية، قال فيها: "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان".

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