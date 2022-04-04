رئيس مجلس المفوضين يستقبل السفير البريطاني في العراق

2022/04/04 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الإثنين، في مقر مفوضية الانتخابات، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، الذي قدم التهاني بنجاح المفوضية في إجراء الانتخابات الأخيرة.وأشار السفير برايسون، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إلى أن “انتخابات تشرين ٢٠٢١ كانت من أكفأ الانتخابات بعد ٢٠٠٣”.من جهته شكر رئيس […]

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