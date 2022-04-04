2022/04/04 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يمنح عائلة من الكاظمية 50 مليون دينار بغداد – ندى شوكت منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، عائلة من الكاظمية 50 مليون دينار ووفر لها اداء العمرة والعلاج وخمس سنوات بدل ايجار، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع رب العائلة المواطن هاشم علي (ابو احمد) الذي زاره برنامج (على نياتكم ترزقون) وعرضته قناة […]

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