2022/04/04 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير : إقتصاد العراق قائم على عوامل خارجية ولا دور للخطط الداخلية موجودات المركزي تحقّق أعلى مستوى بتخطي عتبة 155 ترليون دينار بغداد- قصي منذر اكد خبير اقتصادي ، عدو وجود دور للخطط الستراتيجية الداخلية في حماية الاقتصاد المحلي ، وانه قائم بفضل العوائل الخارجية.وقال منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (في […]

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